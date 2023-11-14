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14 ноября, 15:56

Турецкие адвокаты подали в МУС иск против Нетаньяху за геноцид в секторе Газа

Турецкие адвокаты подали в Международный уголовный суд иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его обвиняют в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщил адвокат Метин Кюлюнк.

"Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века — израильского премьер-министра Нетаньяху, который должен предстать перед судом за учинённый им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности", написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Иск состоит из 23 страниц.

Большинство населения Израиля настроено против Нетаньяху, заявил Эрдоган

Большинство населения Израиля настроено против Нетаньяху, заявил Эрдоган

А ранее Эрдоган заявил, что больше не видит в Нетаньяху своего собеседника после того, что израильская армия натворила в секторе Газа. Также турецкий президент назвал трусами западных лидеров из-за молчания об убийствах палестинцев. На себя же он возложил миссию добиться прекращения обстрелов и кровопролития в анклаве.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Александра Вишнякова
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