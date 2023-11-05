Эрдоган назвал прекращение атак в секторе Газа долгом Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращение обстрелов и кровопролития в секторе Газа — долг Турции. Политик добавил, что Анкара ни при каких обстоятельствах не перестанет помогать мирным гражданам Палестины.

"Наш долг — схватить за воротник убийц, которые убивают невинных людей на всех палестинских территориях. Мы также обязаны кричать об их преступлениях везде, где мы их видим, в лицо тем, кто поддерживает тех, кто совершает эту подлую бойню", — заявил Эрдоган на выступлении в Ризе.