Эрдоган назвал прекращение атак в секторе Газа долгом Турции
Эрдоган: Турция не оставит в беде палестинцев в секторе Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращение обстрелов и кровопролития в секторе Газа — долг Турции. Политик добавил, что Анкара ни при каких обстоятельствах не перестанет помогать мирным гражданам Палестины.
"Наш долг — схватить за воротник убийц, которые убивают невинных людей на всех палестинских территориях. Мы также обязаны кричать об их преступлениях везде, где мы их видим, в лицо тем, кто поддерживает тех, кто совершает эту подлую бойню", — заявил Эрдоган на выступлении в Ризе.
Турецкий лидер добавил, что Анкара не оставит "братьев и сестёр в Газе" без поддержки.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа он больше не воспринимает премьер-министра Биньямина Нетаньяху как своего собеседника.
ТАСС / AP