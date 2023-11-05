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5 ноября, 12:55

Эрдоган назвал прекращение атак в секторе Газа долгом Турции

Эрдоган: Турция не оставит в беде палестинцев в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращение обстрелов и кровопролития в секторе Газа — долг Турции. Политик добавил, что Анкара ни при каких обстоятельствах не перестанет помогать мирным гражданам Палестины.

"Наш долг — схватить за воротник убийц, которые убивают невинных людей на всех палестинских территориях. Мы также обязаны кричать об их преступлениях везде, где мы их видим, в лицо тем, кто поддерживает тех, кто совершает эту подлую бойню", — заявил Эрдоган на выступлении в Ризе.

Турецкий лидер добавил, что Анкара не оставит "братьев и сестёр в Газе" без поддержки.

Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником

Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа он больше не воспринимает премьер-министра Биньямина Нетаньяху как своего собеседника.

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ТАСС / AP

Александра Мышляева
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