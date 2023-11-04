Эрдоган заявил, что больше не воспринимает Нетаньяху как собеседника

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после действий ЦАХАЛ в секторе Газа не воспринимает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как своего собеседника.

"Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули", — заявил он в интервью турецким журналистам на борту самолёта, возвращаясь из Казахстана.

Тем не менее он подчеркнул, что у него лично нет никаких контактов с Израилем, но глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает связь с Тель-Авивом, а также с Палестиной и ХАМАС.