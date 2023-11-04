Эрдоган заявил, что больше не воспринимает Нетаньяху как собеседника
Реджеп Тайип Эрдоган и Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / Zuma, AP / Abir Sultan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после действий ЦАХАЛ в секторе Газа не воспринимает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как своего собеседника.
"Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули", — заявил он в интервью турецким журналистам на борту самолёта, возвращаясь из Казахстана.
Тем не менее он подчеркнул, что у него лично нет никаких контактов с Израилем, но глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает связь с Тель-Авивом, а также с Палестиной и ХАМАС.
Напомним, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на митинге в поддержку Палестины в стамбульском аэропорту Ататюрка обратился к Западу и указал на его лицемерие в конфликте на Ближнем Востоке. Он подчеркнул: те, кто плакал по погибшим на Украине, не выразили сочувствия жертвам в секторе Газа. "Вы хотите войну между Крестом и Полумесяцем?" — обратился Эрдоган к западным лидерам. Эксперт считает, что таким образом турецкий президент обозначил себя как лидера мусульманского мира.