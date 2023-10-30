В речи Эрдогана про войну Креста и Полумесяца нашли тайный посыл к мусульманам мира
Эксперт Джума считает, что Эрдоган пиарится на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Stringer
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в исламофобии, а своим выступлением про борьбу Креста и Полумесяца обозначил себя как лидера мусульманского мира. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал журналист-международник Аббас Джума.
"Последние два года Эрдоган позиционировал себя как покровитель мусульман-суннитов. В этом случае он тоже не упускает возможность лишний раз напомнить, что на фоне там сомневающихся и трясущихся арабов он лидер, который объединяет всех мусульман вокруг", — объяснил журналист.
Эксперт уверен, что Эрдоган не рискнёт пойти дальше своих слов, однако его речь в поддержку палестинцев может поднять волну одобрения во многих странах. Джума напомнил, что Запад давно ведёт не только русофобскую, но и исламофобскую политику. А с учётом того, сколько мигрантов-мусульман уже находится в европейских странах, можно предположить, что всё это выльется в масштабный конфликт, не исключил журналист.
Он также обратил внимание на "моральное банкротство ООН". Организация не способна остановить конфликт на Ближнем Востоке, тем более что, например, США вообще игнорируют все резолюции. По мнению Джумы, дальнейшее развитие событий будет зависеть от проводимой Израилем наземной операции в секторе Газа.
Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на митинге в поддержку Палестины в стамбульском аэропорту Ататюрка обратился к Западу и указал на его лицемерие в конфликте на Ближнем Востоке. Он подчеркнул: те, кто плакал по погибшим на Украине, не выразили сочувствия жертвам в секторе Газа. "Вы хотите войну между Крестом и Полумесяцем?" — обратился Эрдоган к западным лидерам.