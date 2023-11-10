Большинство населения Израиля настроено против Нетаньяху, заявил Эрдоган

"У Нетаньяху сегодня лучшие его дни, а не завтра. Сейчас 60-70% израильской общественности настроены против [него]", — сказал президент Турции по возвращении из Узбекистана, где он принял участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).