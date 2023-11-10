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10 ноября, 07:49

Большинство населения Израиля настроено против Нетаньяху, заявил Эрдоган

Anadolu: Эрдоган заявил, что до 70% израильтян настроены против Нетаньяху

Большинство граждан Израиля настроены против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом журналистам заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит местное агентство Anadolu.

"У Нетаньяху сегодня лучшие его дни, а не завтра. Сейчас 60-70% израильской общественности настроены против [него]", — сказал президент Турции по возвращении из Узбекистана, где он принял участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

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А ранее Эрдоган заявил, что больше не видит в Нетаньяху своего собеседника после того, что израильская армия натворила в секторе Газа. Турецкая сторона вычеркнула представителя еврейского государства из списка "контактов". Вместе с тем политик назвал долгом Анкары обеспечить прекращение обстрелов и кровопролития в секторе Газа.

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Getty Images / Sebastian Scheiner - Pool

Николь Вербер
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