Большинство населения Израиля настроено против Нетаньяху, заявил Эрдоган
Anadolu: Эрдоган заявил, что до 70% израильтян настроены против Нетаньяху
Большинство граждан Израиля настроены против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом журналистам заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит местное агентство Anadolu.
"У Нетаньяху сегодня лучшие его дни, а не завтра. Сейчас 60-70% израильской общественности настроены против [него]", — сказал президент Турции по возвращении из Узбекистана, где он принял участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
А ранее Эрдоган заявил, что больше не видит в Нетаньяху своего собеседника после того, что израильская армия натворила в секторе Газа. Турецкая сторона вычеркнула представителя еврейского государства из списка "контактов". Вместе с тем политик назвал долгом Анкары обеспечить прекращение обстрелов и кровопролития в секторе Газа.
Getty Images / Sebastian Scheiner - Pool