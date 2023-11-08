"Он в плохой форме": В Израиле заявили об эмоциональном крахе Нетаньяху
Экс-премьер Израиля Ольмерт заявил, что Нетаньяху "эмоционально уничтожен"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался "эмоционально уничтожен" из-за неудач в сфере национальной безопасности, а сейчас он ошибается в ситуации с сектором Газа. Об этом заявил экс-премьер страны Эхуд Ольмерт в беседе с изданием Politico.
По его словам, Нетаньяху был в состоянии "нервного срыва" — он пытался избежать отставки из-за того, что не был способен защитить нацбезопасность еврейского государства от атак радикального палестинского движения ХАМАС. Ольмерт считает, что нынешний премьер всегда работал так, будто он "мистер безопасность".
"Каждую минуту, когда он остаётся премьер-министром, он представляет опасность для Израиля. Я уверен, что американцы понимают, что он в плохой форме", — заключил бывший израильский премьер.
Ранее старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил о том, что силы безопасности Израиля останутся в секторе Газа и после завершения операции. По его словам, Израиль заинтересован в том, чтобы местные жители сами управляли территорией и были бы обеспечены международной поддержкой. Сам Нетаньяху отметил, что Израиль готов обеспечивать безопасность в Газе после завершения в анклаве своей военной операции.
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