"Он в плохой форме": В Израиле заявили об эмоциональном крахе Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался "эмоционально уничтожен" из-за неудач в сфере национальной безопасности, а сейчас он ошибается в ситуации с сектором Газа. Об этом заявил экс-премьер страны Эхуд Ольмерт в беседе с изданием Politico.

По его словам, Нетаньяху был в состоянии "нервного срыва" — он пытался избежать отставки из-за того, что не был способен защитить нацбезопасность еврейского государства от атак радикального палестинского движения ХАМАС. Ольмерт считает, что нынешний премьер всегда работал так, будто он "мистер безопасность".

"Каждую минуту, когда он остаётся премьер-министром, он представляет опасность для Израиля. Я уверен, что американцы понимают, что он в плохой форме", — заключил бывший израильский премьер.