Эрдоган — Нетаньяху: Сколько бы ни было у тебя бомб, твой конец пришёл

"Нетаньяху, признай, что у тебя есть ядерная бомба. Признай. А она у тебя есть, поэтому ты и угрожаешь ею. Сколько бы ни было у тебя бомб, твой конец пришёл", — сказал он во время выступления в парламенте перед членами фракции правящей Партии справедливости и развития.