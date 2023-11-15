Эрдоган — Нетаньяху: Сколько бы ни было у тебя бомб, твой конец пришёл
Эрдоган призвал Нетаньяху признать наличие у Израиля ядерного оружия
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать наличие у страны ядерного оружия. Он также уличил Международное агентство по атомной энергии в двойных стандартах.
"Нетаньяху, признай, что у тебя есть ядерная бомба. Признай. А она у тебя есть, поэтому ты и угрожаешь ею. Сколько бы ни было у тебя бомб, твой конец пришёл", — сказал он во время выступления в парламенте перед членами фракции правящей Партии справедливости и развития.
Эрдоган уличил МАГАТЭ в двойных стандартах и беспринципности, поскольку "израильские министры на камеры признаются, что у них есть ядерное оружие", но агентство не предпринимает никаких действий.
Также он пообещал, что Турция будет продолжать изолировать Израиль, а также добьётся, чтобы израильских руководителей судили в международных судах.
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