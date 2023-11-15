Эрдоган объявил Израиль "страной-террористом"
Президент Турции Эрдоган назвал Израиль террористическим государством
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Обложка © Getty Images / Yavuz Ozden
Президент Турции Реджеп Эрдоган по-прежнему считает, что Израиль является террористическим государством, а движение ХАМАС — законной политической силой в секторе Газа. Заявление прозвучало в среду, 15 ноября, во время выступления лидера страны в турецком парламенте.
"Я говорю это чётко: Израиль является террористическим государством. Вы называете ХАМАС террористической организацией. Но ХАМАС — это политическая партия, которая победила по итогам выборов", — сказал Эрдоган.
Ранее Эрдоган выступил с жёсткой критикой в адрес Запада на открытии экстренных саммитов с участием лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде. Он назвал поддерживающие Израиль страны трусливыми и бессовестными. Кроме того, турецкий лидер объявил ООН неработоспособной из-за неспособности оказать влияние на события в Газе и призвал реформировать организацию. А накануне прошла информация, что турецкие адвокаты подали в МУС иск против Нетаньяху за геноцид в секторе Газа. Детали документа не раскрываются, однако известно, что он состоит из 23 страниц.