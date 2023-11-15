Эрдоган объявил Израиль "страной-террористом"

Президент Турции Реджеп Эрдоган по-прежнему считает, что Израиль является террористическим государством, а движение ХАМАС — законной политической силой в секторе Газа. Заявление прозвучало в среду, 15 ноября, во время выступления лидера страны в турецком парламенте.

"Я говорю это чётко: Израиль является террористическим государством. Вы называете ХАМАС террористической организацией. Но ХАМАС — это политическая партия, которая победила по итогам выборов", — сказал Эрдоган.