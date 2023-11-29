Эрдоган назвал Нетаньяху "мясником сектора Газа"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "мясником сектора Газа", а атаки, которые ЦАХАЛ предпринимает в палестинском анклаве, — самым вероломным нападением в истории человечества.

"Их мечети подверглись бомбардировкам. Их школы были превращены в руины. Лагеря беженцев, где они нашли убежище, стали объектом преднамеренных нападений. Нетаньяху уже вписал своё имя в историю как мясник Газы", — заявил турецкий лидер в ходе выступления в парламенте.