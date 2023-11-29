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Эрдоган назвал Нетаньяху "мясником сектора Газа"

29 ноября, 10:23

Getty Images / Stringer, © Getty Images / Sebastian Scheiner - Pool

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "мясником сектора Газа", а атаки, которые ЦАХАЛ предпринимает в палестинском анклаве, — самым вероломным нападением в истории человечества.

"Их мечети подверглись бомбардировкам. Их школы были превращены в руины. Лагеря беженцев, где они нашли убежище, стали объектом преднамеренных нападений. Нетаньяху уже вписал своё имя в историю как мясник Газы", — заявил турецкий лидер в ходе выступления в парламенте.

Эрдоган — Нетаньяху: Сколько бы ни было у тебя бомб, твой конец пришёл

Эрдоган — Нетаньяху: Сколько бы ни было у тебя бомб, твой конец пришёл

Напомним, ранее Эрдоган уже подчёркивал, что больше не видит в Нетаньяху своего собеседника после того, что израильская армия натворила в секторе Газа. А затем он и вовсе назвал Израиль "страной-террористом".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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