Эрдоган назвал Нетаньяху "мясником сектора Газа"
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "мясником сектора Газа", а атаки, которые ЦАХАЛ предпринимает в палестинском анклаве, — самым вероломным нападением в истории человечества.
"Их мечети подверглись бомбардировкам. Их школы были превращены в руины. Лагеря беженцев, где они нашли убежище, стали объектом преднамеренных нападений. Нетаньяху уже вписал своё имя в историю как мясник Газы", — заявил турецкий лидер в ходе выступления в парламенте.
Напомним, ранее Эрдоган уже подчёркивал, что больше не видит в Нетаньяху своего собеседника после того, что израильская армия натворила в секторе Газа. А затем он и вовсе назвал Израиль "страной-террористом".