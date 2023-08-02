Британия назначила нового посла в России

Власти Великобритании объявили о смене посла королевства в Москве, с ноября дипмиссию возглавит кадровый дипломат Найджел Кейси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны Соединённого Королевства.

"Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации на смену дамы Деборы Броннерт, которая будет переведена на другую дипломатическую работу", — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что Кейси официально станет послом в ноябре.

Найджел Кейси уже работал в РФ, в начале 2000-х он занимал должность первого секретаря Посольства Великобритании в Москве. Дипломату 54 года. Ранее он был верховным комиссаром Великобритании в ЮАР и послом в Боснии и Герцеговине. Также Кейси занимал пост директора МИД страны по Афганистану и специального представителя премьер-министра по Афганистану и Пакистану.

56-летняя Дебора Броннерт стала послом королевства в РФ в январе 2020 года, сменив на этом посту Лори Бристоу.