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2 августа, 14:43

Британия назначила нового посла в России

МИД Великобритании назначил новым послом королевства в России Найджела Кейси

<p>Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси. Обложка © <a href="https://www.gov.uk/government/news/change-of-his-majestys-ambassador-to-russia-nigel-casey" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gov.uk</a></p>

Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси. Обложка © gov.uk

Власти Великобритании объявили о смене посла королевства в Москве, с ноября дипмиссию возглавит кадровый дипломат Найджел Кейси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны Соединённого Королевства.

"Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации на смену дамы Деборы Броннерт, которая будет переведена на другую дипломатическую работу", — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что Кейси официально станет послом в ноябре.

Найджел Кейси уже работал в РФ, в начале 2000-х он занимал должность первого секретаря Посольства Великобритании в Москве. Дипломату 54 года. Ранее он был верховным комиссаром Великобритании в ЮАР и послом в Боснии и Герцеговине. Также Кейси занимал пост директора МИД страны по Афганистану и специального представителя премьер-министра по Афганистану и Пакистану.

56-летняя Дебора Броннерт стала послом королевства в РФ в январе 2020 года, сменив на этом посту Лори Бристоу.

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Ранее российский дипломат, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совете Безопасности международной организации. По его словам, британцы пытаются навязать Совбезу собственную повестку.

Никита Никонов
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