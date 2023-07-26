Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совбезе ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совете Безопасности международной организации. По его словам, британцы пытаются навязать Совбезу собственную повестку.

"Это настоящий позор. Председатель должен быть нейтральным и возглавлять усилия совета в обсуждении определённых вопросов, а не навязывать свою собственную повестку", — сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать работу британского председательства.