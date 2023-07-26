Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совбезе ООН
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совете Безопасности международной организации. По его словам, британцы пытаются навязать Совбезу собственную повестку.
"Это настоящий позор. Председатель должен быть нейтральным и возглавлять усилия совета в обсуждении определённых вопросов, а не навязывать свою собственную повестку", — сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать работу британского председательства.
Напомним, что Россия ранее отказалась выступать на заседании ООН по Черноморской инициативе в знак протеста против попытки отстранить епископа Гедеона от участия в нём. Дмитрий Полянский подчеркнул, что британское председательство единолично приняло решение о недопуске наместника Десятинного монастыря и что "это абсолютно искусственно".
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