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26 июля, 16:51

Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совбезе ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совете Безопасности международной организации. По его словам, британцы пытаются навязать Совбезу собственную повестку.

"Это настоящий позор. Председатель должен быть нейтральным и возглавлять усилия совета в обсуждении определённых вопросов, а не навязывать свою собственную повестку", — сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать работу британского председательства.

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Напомним, что Россия ранее отказалась выступать на заседании ООН по Черноморской инициативе в знак протеста против попытки отстранить епископа Гедеона от участия в нём. Дмитрий Полянский подчеркнул, что британское председательство единолично приняло решение о недопуске наместника Десятинного монастыря и что "это абсолютно искусственно".

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Picture alliance via Getty Images / Michael Kappeler

Ирина Фальке
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