Лавров: РФ продолжит политическое давление для урегулирования конфликта в Газе
Россия продолжит оказывать политическое давление для достижения гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом в ходе Дохийского форума заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы продолжить это политическое давление для достижения гуманитарного прекращения огня", — сказал глава МИД России.
Руководитель внешнеполитического ведомства страны считает, что "всегда есть надежда на дипломатию". Он напомнил, что Москва решительно осудила террористическую атаку на Израиль 7 октября, как и любую другую, однако считает недопустимым использовать её для наказания миллионов палестинцев "неизбирательными обстрелами гражданских лиц".
Лавров добавил, что из-за "обстоятельств" не смог лично посетить мероприятие, а также посмотреть предыдущие сессии форума. Дипломат предположил, что участники обсуждали многополярный мир, который появляется после 500-летнего доминирования Запада.
Ранее в Армии обороны Израиля отчитались о 250 ударах по военным объектам палестинского движения ХАМАС в Газе. Указывается, что столько ударов она нанесла всего за сутки.
ТАСС / Сергей Савостьянов