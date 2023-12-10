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10 декабря, 13:04

Лавров: РФ продолжит политическое давление для урегулирования конфликта в Газе

Россия продолжит оказывать политическое давление для достижения гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом в ходе Дохийского форума заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы продолжить это политическое давление для достижения гуманитарного прекращения огня", — сказал глава МИД России.

Руководитель внешнеполитического ведомства страны считает, что "всегда есть надежда на дипломатию". Он напомнил, что Москва решительно осудила террористическую атаку на Израиль 7 октября, как и любую другую, однако считает недопустимым использовать её для наказания миллионов палестинцев "неизбирательными обстрелами гражданских лиц".

Лавров добавил, что из-за "обстоятельств" не смог лично посетить мероприятие, а также посмотреть предыдущие сессии форума. Дипломат предположил, что участники обсуждали многополярный мир, который появляется после 500-летнего доминирования Запада.

Великая мечеть в Газе превратилась в руины после ударов Израиля

Великая мечеть в Газе превратилась в руины после ударов Израиля

Ранее в Армии обороны Израиля отчитались о 250 ударах по военным объектам палестинского движения ХАМАС в Газе. Указывается, что столько ударов она нанесла всего за сутки.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Матвей Константинов
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