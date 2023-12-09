Великая мечеть в Газе превратилась в руины после ударов Израиля

Движение ХАМАС сообщает, что Армия обороны Израиля разрушила Великую мечеть Газы (Большая мечеть Омара), история которой насчитывала более тысячи лет. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление представителей палестинских радикалов передаёт Al Ghad.

В Сети также появились кадры, на которых видны стены обвалившегося здания. На них видно, что огромную мечеть буквально сравняли с землёй: от неё остались лишь руины.

Разрушенная Великая мечеть Газы. Видео © Х / International Leaks - 2.0

Великая мечеть Газы, которую также называют Большой мечетью Омара, расположена в старом районе палестинского анклава. По данным средств массовой информации, здание, построенное в пятом веке после арабских завоеваний на месте христианского храма, являлось самой старой и крупной мечетью на территории сектора Газа.