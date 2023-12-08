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7 декабря, 23:17

Блинкен: Планы Израиля по защите жителей Газы разнятся с действиями ЦАХАЛ

Намерения израильских властей защитить гражданских в секторе Газа не совпадают с фактическими действиями ЦАХАЛ в палестинском анклаве. Такое признание сделал глава Госдепартамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

"Остаётся разница между намерениями по защите гражданских и тем, что происходит "на земле", — отметил дипломат по завершении встречи с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

Между тем жертвами действий израильской армии в Газе уже стали 16,2 тысячи человек, сообщал палестинский Минздрав 5 декабря. Почти половина из них (7,1 тысячи) — дети, ещё 4,8 тысячи — женщины. Ранения же в результате массированных обстрелов и авиаударов получили свыше 42 тысяч гражданских.

Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы сухопутной операции в Газе

Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы сухопутной операции в Газе

Ранее в США рассказали, когда Израиль завершит третью фазу наземной операции в анклаве и перейдёт к точечным ударам по лидерам ЦАХАЛ. По мнению американских политиков, крупномасштабные бои продлятся до января.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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