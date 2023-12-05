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5 декабря, 18:16

Число жертв израильских ударов в Газе превысило 16,2 тысячи

Минздрав Палестины: Число погибших в Газе превысило 16,2 тысячи человек

В результате эскалации палестино-израильского конфликта число жертв в секторе Газа превысило 16,2 тысячи, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

В ведомстве отметили, что от израильских атак погибло 16 248 человек, среди них 7112 детей и 4885 женщин. Число пропавших без вести возросло до 7600, а ранения получили более 42 тысяч палестинцев.

В движении ХАМАС заявили, что начиная с 7 октября в результате нападений ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан погибло 262 человека.

Названо число жертв израильского удара по лагерю беженцев в секторе Газа

Названо число жертв израильского удара по лагерю беженцев в секторе Газа

А ранее стало известно о планах Израиля провести "операцию высокой интенсивности" в Газе. Предполагается, что на сей раз ЦАХАЛ будет действовать на юге анклава, так как ранее проживающее там мирное население призывали эвакуироваться. До этого бои велись в основном на севере.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Mohammed Talatene

Александра Мышляева
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