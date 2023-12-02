Названо число жертв израильского удара по лагерю беженцев в секторе Газа
Safa: При ударе ЦАХАЛ по лагерю Джебалия в Газе погибло свыше ста человек
Жертвами удара ЦАХАЛ по дому в лагере палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа стали свыше 100 человек. Об этом сообщает Safa.
"Свыше 100 человек погибли при ударе самолётов [Израиля] по дому, в котором укрывались семьи и перемещённые лица, в лагере Джебалия на севере сектора Газа", — отмечает агентство.
Напомним, ранее израильские военные неоднократно наносили удары по объектам, где укрывались мирные жители. 31 октября ЦАХАЛ атаковала лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа, тогда погибло и пострадало как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. 1 ноября израильские военные вновь атаковали этот лагерь беженцев. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая палестинское движение ХАМАС.
24 ноября между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 27 ноября МИД Катара заявил, что власти Израиля и ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня. Затем стороны дважды продлевали его на день, но 1 декабря Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в Газе.
ТАСС / Zuma