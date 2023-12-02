Названо число жертв израильского удара по лагерю беженцев в секторе Газа

Жертвами удара ЦАХАЛ по дому в лагере палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа стали свыше 100 человек. Об этом сообщает Safa.

"Свыше 100 человек погибли при ударе самолётов [Израиля] по дому, в котором укрывались семьи и перемещённые лица, в лагере Джебалия на севере сектора Газа", — отмечает агентство.