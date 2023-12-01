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1 декабря, 05:28

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в Газе

Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении режима перемирия. По заверениям пресс-службы ЦАХАЛ, сторонники палестинского движения открыли огонь по территории еврейского государства.

Израиль впервые с 24 ноября заявил о запущенной из сектора Газа ракете

Израиль впервые с 24 ноября заявил о запущенной из сектора Газа ракете

"ХАМАС нарушило оперативную паузу и, кроме того, открыло огонь по израильской территории", — говорится в сообщении.

Как добавили представители израильской стороны, в связи с этим ЦАХАЛ возобновляет боевые действия в секторе Газа.

Как сообщал Лайф, временное перемирие между Израилем и ХАМАС было заключено 24 ноября. Благодаря этому стороны смогли обменяться пленными. Позже пауза в боевых действиях была продлена до 29 ноября, а затем и до 30-го. При этом сообщалось, что палестинское движение заинтересовано в дальнейшем соблюдении перемирия, стороны даже договорились на ещё один день тишины.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Максим Плетнёв
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