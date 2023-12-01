Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в Газе

Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении режима перемирия. По заверениям пресс-службы ЦАХАЛ, сторонники палестинского движения открыли огонь по территории еврейского государства.

"ХАМАС нарушило оперативную паузу и, кроме того, открыло огонь по израильской территории", — говорится в сообщении.