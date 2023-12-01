Пауза в боевых действиях в секторе Газа продлится ещё один день
WSJ: Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия на восьмой день
Палестинцы вынуждены набирать питьевую воду из цистерн из-за разрушенной инфраструктуры. Обложка © Zuma / TASS
Гуманитарное перемирие в секторе Газа продлено ещё на день — восьмой по счёту. О договорённости Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.
"Ожидается, что в результате сделки будет освобождено ещё десять заложников, в основном женщины и дети", — информировало издание.
Напомним, ЦАХАЛ и ХАМАС заключили перемирие 24 ноября. Стороны конфликта за четыре дня несколько раз обменивались пленными. А 27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что власти Израиля и руководство палестинского радикального движения достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня, то есть до 29 ноября. Однако Армия обороны Израиля нарушила перемирие, обстреляв анклав из танков. 30 ноября ЦАХАЛ и ХАМАС объявили о паузе в военных действиях и на седьмой день. Позже сообщалось, что палестинское движение заинтересовано в дальнейшем продлении перемирия.