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28 ноября, 06:38

ЦАХАЛ нарушила перемирие в секторе Газа, обстреляв анклав из танков

Al Arabiya: Израильские танки открыли огонь по окраинам Газы, нарушив перемирие

<p>Al Arabiya и Al Jazeera сообщили о грубом нарушении перемирия в секторе Газа со стороны израильской армии. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/CFHOBqIm7PM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mohammed Ibrahim / Unsplash </a></p>

Al Arabiya и Al Jazeera сообщили о грубом нарушении перемирия в секторе Газа со стороны израильской армии. Фото © Mohammed Ibrahim / Unsplash

Арабский телеканал Al Arabiya зафиксировал случай нарушения перемирия со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в нескольких районах сектора Газа. По данным журналистов, израильские танки открыли огонь по южным районам анклава и применили в Газе светошумовые гранаты. В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera информирует, что израильские танковые войска также ведут огонь на севере анклава, к северо-западу от Газы.

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Напомним, что перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено 24 ноября. Стороны конфликта за четыре дня несколько раз обменивались пленными. 27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что власти Израиля и руководство палестинского радикального движения ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня, то есть до 29 ноября.

Марина Калегина
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