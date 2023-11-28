ЦАХАЛ нарушила перемирие в секторе Газа, обстреляв анклав из танков
Al Arabiya: Израильские танки открыли огонь по окраинам Газы, нарушив перемирие
Al Arabiya и Al Jazeera сообщили о грубом нарушении перемирия в секторе Газа со стороны израильской армии. Фото © Mohammed Ibrahim / Unsplash
Арабский телеканал Al Arabiya зафиксировал случай нарушения перемирия со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в нескольких районах сектора Газа. По данным журналистов, израильские танки открыли огонь по южным районам анклава и применили в Газе светошумовые гранаты. В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera информирует, что израильские танковые войска также ведут огонь на севере анклава, к северо-западу от Газы.
Напомним, что перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено 24 ноября. Стороны конфликта за четыре дня несколько раз обменивались пленными. 27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что власти Израиля и руководство палестинского радикального движения ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня, то есть до 29 ноября.