ЦАХАЛ нарушила перемирие в секторе Газа, обстреляв анклав из танков

Арабский телеканал Al Arabiya зафиксировал случай нарушения перемирия со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в нескольких районах сектора Газа. По данным журналистов, израильские танки открыли огонь по южным районам анклава и применили в Газе светошумовые гранаты. В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera информирует, что израильские танковые войска также ведут огонь на севере анклава, к северо-западу от Газы.