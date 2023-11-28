В Израиле рассказали о планах после окончания перемирия с ХАМАС

"Сейчас у вас есть несколько дней перерыва, но мы вернёмся в бой и будем действовать с прежней мощью и даже более мощно", — приводит слова министра издание The Times of Israel.

Также во время встречи с бойцами бригады "Гиванти" он подчеркнул, что боевые действия затронут весь сектор Газа. По его словам, временное прекращение огня предоставило ЦАХАЛ возможность перегруппироваться, отдохнуть и извлечь уроки. Галант заявил, что ХАМАС встретится сначала с авиабомбами ВВС Израиля, потом со снарядами танков и артиллерии и ковшами бульдозеров D9, а затем с пехотой.