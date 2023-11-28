В Израиле рассказали о планах после окончания перемирия с ХАМАС
Глава МО Израиля заявил, что после перемирия ЦАХАЛ будет сражаться "более мощно"
ЦАХАЛ после объявленного недавно перемирия с палестинским движением ХАМАС возобновит бои с большей интенсивностью по всей территории сектора Газа, заявил глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант.
"Сейчас у вас есть несколько дней перерыва, но мы вернёмся в бой и будем действовать с прежней мощью и даже более мощно", — приводит слова министра издание The Times of Israel.
Также во время встречи с бойцами бригады "Гиванти" он подчеркнул, что боевые действия затронут весь сектор Газа. По его словам, временное прекращение огня предоставило ЦАХАЛ возможность перегруппироваться, отдохнуть и извлечь уроки. Галант заявил, что ХАМАС встретится сначала с авиабомбами ВВС Израиля, потом со снарядами танков и артиллерии и ковшами бульдозеров D9, а затем с пехотой.
Напомним, что четырёхдневное перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено 24 ноября. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что власти Израиля и руководство палестинского радикального движения ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня.
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