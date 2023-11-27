Израиль выставил ХАМАС условие продления перемирия
12-й канал: Израиль продлит паузу, если ХАМАС даст список освобождаемых до ночи
Израиль согласен на продление гуманитарного перемирия с ХАМАС, если палестинское радикальное движение до полуночи предоставит список из 20 заложников, подлежащих освобождению. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник.
"Если ХАМАС передаст имена 20 похищенных, которые будут освобождены, к полуночи (01:00 мск) мы продлим перемирие на два дня", — сказал источник.
Ранее МИД Катара сообщил о продлении гуманитарного перемирия Израиля и ХАМАС на два дня. Пресс-секретарь главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну заявил, что соглашение будет "действовать на прежних условиях" — на каждого заложника палестинского движения по трое заключённых из израильских тюрем и 200 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно. Напомним, стороны конфликта на Ближнем Востоке заключили четырёхдневное перемирие 24 ноября. ХАМАС и ЦАХАЛ несколько раз обменялись пленными.
ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg