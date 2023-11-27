Израиль и ХАМАС продлили перемирие

Власти Израиля и руководство палестинского радикального движения ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договорённость о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня", — написал аль-Ансари на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).