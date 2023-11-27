Израиль и ХАМАС продлили перемирие
МИД Катара заявил о продлении гуманитарного перемирия Израиля и ХАМАС на два дня
Власти Израиля и руководство палестинского радикального движения ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
"Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договорённость о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня", — написал аль-Ансари на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну передаёт, что соглашение будет "действовать на прежних условиях" — на каждого заложника палестинского движения по трое заключённых из израильских тюрем и 200 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно.
Ранее стало известно, что ХАМАС дало согласие на продление гуманитарного перемирия в секторе Газа. В движении заявили, что прилагают к этому усилия путём увеличения числа заложников, которые подлежат освобождению. Напомним, стороны конфликта на Ближнем Востоке заключили четырёхдневное перемирие 24 ноября. ХАМАС и ЦАХАЛ несколько раз обменялись пленными.
ТАСС / AP / Hatem Moussa