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25 ноября, 12:55

В секторе Газа закрыли КПП Рафах в связи с временным перемирием

Захарова: КПП Рафах временно закрыли в связи с гуманитарной паузой

Из-за объявленного четырёхдневного перемирия между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа проход через КПП Рафах закрыт для граждан всех стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что контрольно-пропускной пункт продолжит работу после окончания гуманитарной паузы.

"В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП Рафах временно закрыт для граждан всех стран. После окончания гумпаузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен", — сказала Захарова в беседе с ТАСС.

Политик уточнила, что большинство записавшихся на эвакуацию россиян уже привезены в страну. А с теми, кто был без электричества и связи, установлен контакт, с ними работают дипломаты и МЧС, добавила Захарова.

Ещё более 80 россиян покинули сектор Газа через КПП Рафах

Ещё более 80 россиян покинули сектор Газа через КПП Рафах

Напомним, четырёхдневная пауза в военных действиях между ЦАХАЛ и ХАМАС началась 24 ноября. В рамках сделки палестинское движение обменяется с Израилем пленниками, а в Газу будут допущены грузовики с гумпомощью. К вечеру первого дня перемирия появилась информация о том, что первую группу израильских заложников передали Красному Кресту. Чуть позже МККК подтвердил успешность процедуры освобождения людей.

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ТАСС / АР / Hatem Ali

Александра Мышляева
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