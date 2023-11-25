В секторе Газа закрыли КПП Рафах в связи с временным перемирием
Захарова: КПП Рафах временно закрыли в связи с гуманитарной паузой
Из-за объявленного четырёхдневного перемирия между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа проход через КПП Рафах закрыт для граждан всех стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что контрольно-пропускной пункт продолжит работу после окончания гуманитарной паузы.
"В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП Рафах временно закрыт для граждан всех стран. После окончания гумпаузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен", — сказала Захарова в беседе с ТАСС.
Политик уточнила, что большинство записавшихся на эвакуацию россиян уже привезены в страну. А с теми, кто был без электричества и связи, установлен контакт, с ними работают дипломаты и МЧС, добавила Захарова.
Напомним, четырёхдневная пауза в военных действиях между ЦАХАЛ и ХАМАС началась 24 ноября. В рамках сделки палестинское движение обменяется с Израилем пленниками, а в Газу будут допущены грузовики с гумпомощью. К вечеру первого дня перемирия появилась информация о том, что первую группу израильских заложников передали Красному Кресту. Чуть позже МККК подтвердил успешность процедуры освобождения людей.
ТАСС / АР / Hatem Ali