В секторе Газа закрыли КПП Рафах в связи с временным перемирием

Из-за объявленного четырёхдневного перемирия между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа проход через КПП Рафах закрыт для граждан всех стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что контрольно-пропускной пункт продолжит работу после окончания гуманитарной паузы.

"В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП Рафах временно закрыт для граждан всех стран. После окончания гумпаузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен", — сказала Захарова в беседе с ТАСС.