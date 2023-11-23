Ещё более 80 россиян покинули сектор Газа через КПП Рафах

Контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах в среду, 22 ноября, пересекли ещё более 80 россиян. Такие данные привело МЧС России.

"22 ноября 82 соотечественника и члена их семей пересекли КПП Рафах. На данный момент организованная колонна выдвинулась в Каир", — рассказали в ведомстве.

В Египте россияне будут ждать эвакуации в Москву в оперативном штабе МЧС России, где им будет оказана вся необходимая помощь. В частности, граждан обеспечат питанием, водой и ночлегом.