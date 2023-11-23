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22 ноября, 21:34

Ещё более 80 россиян покинули сектор Газа через КПП Рафах

МЧС: 22 ноября 82 соотечественника и члены их семей пересекли КПП Рафах

Контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах в среду, 22 ноября, пересекли ещё более 80 россиян. Такие данные привело МЧС России.

"22 ноября 82 соотечественника и члена их семей пересекли КПП Рафах. На данный момент организованная колонна выдвинулась в Каир", — рассказали в ведомстве.

В Египте россияне будут ждать эвакуации в Москву в оперативном штабе МЧС России, где им будет оказана вся необходимая помощь. В частности, граждан обеспечат питанием, водой и ночлегом.

Борт МЧС РФ доставит жителям Газы ещё 27 тонн гуманитарной помощи

Борт МЧС РФ доставит жителям Газы ещё 27 тонн гуманитарной помощи

Ранее Лайф сообщал, что МЧС РФ вывезло из сектора Газа уже более 570 человек из 909, попросивших у РФ помощи в эвакуации. Накануне в Россию вернулась ещё одна группа эвакуированных из анклава граждан: в столицу прибыли 28 россиян и члены их семей.

Обложка ©

ТАСС / KHALED ELFIQI / EPA

Оксана Попова
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