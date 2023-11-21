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21 ноября, 05:04

Борт МЧС РФ доставит жителям Газы ещё 27 тонн гуманитарной помощи

МЧС РФ: Ил-76 отправился в Египет с 27 тоннами помощи для жителей Газы

МЧС РФ отправило из Махачкалы в Египет самолёт Ил-76, на борту которого находится 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, передаёт телеграм-канал ведомства. В том числе речь идёт о продуктах, детском питании, обуви, одежде, а также предметах гигиены.

Российский самолёт Ил-76 перед отправкой в Египет. Видео © t.me / МЧС России

"Борт МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа. <…> Самолёт Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Махачкалы в египетский аэропорт Эль-Ариш. Там гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут его жителям сектора Газа", — указано в сообщении.

Уточняется, что доставка гуманитарной помощи осуществляется по распоряжению российского президента Владимира Путина, а также по поручению главы МЧС страны Александра Куренкова.

Россия направила 60 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа

Россия направила 60 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа

Ранее МЧС России направило для жителей сектора Газа 190 тонн гуманитарной помощи. В субботу, 18 ноября, в Египте приземлился самолёт, на борту которого находилось 30 тонн груза с матрасами, подушками, средствами личной гигиены, продуктами и детским питанием.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Анатолий Симоненко
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