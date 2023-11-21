Борт МЧС РФ доставит жителям Газы ещё 27 тонн гуманитарной помощи

МЧС РФ отправило из Махачкалы в Египет самолёт Ил-76, на борту которого находится 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, передаёт телеграм-канал ведомства. В том числе речь идёт о продуктах, детском питании, обуви, одежде, а также предметах гигиены.

Российский самолёт Ил-76 перед отправкой в Египет. Видео © t.me / МЧС России

"Борт МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа. <…> Самолёт Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Махачкалы в египетский аэропорт Эль-Ариш. Там гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут его жителям сектора Газа", — указано в сообщении.

Уточняется, что доставка гуманитарной помощи осуществляется по распоряжению российского президента Владимира Путина, а также по поручению главы МЧС страны Александра Куренкова.