Борт МЧС РФ доставит жителям Газы ещё 27 тонн гуманитарной помощи
МЧС РФ: Ил-76 отправился в Египет с 27 тоннами помощи для жителей Газы
МЧС РФ отправило из Махачкалы в Египет самолёт Ил-76, на борту которого находится 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, передаёт телеграм-канал ведомства. В том числе речь идёт о продуктах, детском питании, обуви, одежде, а также предметах гигиены.
Российский самолёт Ил-76 перед отправкой в Египет. Видео © t.me / МЧС России
"Борт МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа. <…> Самолёт Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Махачкалы в египетский аэропорт Эль-Ариш. Там гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут его жителям сектора Газа", — указано в сообщении.
Уточняется, что доставка гуманитарной помощи осуществляется по распоряжению российского президента Владимира Путина, а также по поручению главы МЧС страны Александра Куренкова.
Ранее МЧС России направило для жителей сектора Газа 190 тонн гуманитарной помощи. В субботу, 18 ноября, в Египте приземлился самолёт, на борту которого находилось 30 тонн груза с матрасами, подушками, средствами личной гигиены, продуктами и детским питанием.
t.me / МЧС России