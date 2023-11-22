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22 ноября, 00:26

Ещё одна группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

МЧС РФ: В Москву после эвакуации из сектора Газа доставлены ещё 28 россиян

Очередная группа эвакуированных из сектора Газа граждан прибыла в Москву. Как сообщили в МЧС РФ, в столицу прибыли 28 россиян и члены их семей.

"Самолёт Ил-76 ведомства приземлился в аэропорту Домодедово с эвакуированными из сектора Газа гражданами", — уточнили в МЧС.

Борт МЧС РФ доставит жителям Газы ещё 27 тонн гуманитарной помощи

Борт МЧС РФ доставит жителям Газы ещё 27 тонн гуманитарной помощи

Накануне в Россию прибыла группа из 117 россиян, эвакуированных из сектора Газа. По прибытии на родину часть из них направились к родственникам, остальных примут пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске. Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 553 человека.

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t.me / МЧС России

Оксана Попова
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