Ещё одна группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

Очередная группа эвакуированных из сектора Газа граждан прибыла в Москву. Как сообщили в МЧС РФ, в столицу прибыли 28 россиян и члены их семей.

Накануне в Россию прибыла группа из 117 россиян, эвакуированных из сектора Газа. По прибытии на родину часть из них направились к родственникам, остальных примут пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске. Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 553 человека.