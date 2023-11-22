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Россия вывезла из сектора Газа уже более 570 человек из 909 обратившихся

22 ноября, 11:21

ТАСС / МЧС России

МЧС РФ вывезло из сектора Газа уже более 570 человек из 909, попросивших у РФ помощи в эвакуации. Такие данные привёл глава ведомства Александр Куренков на совещании президента России с правительством.

"За помощью в эвакуации обратились 909 человек, среди которых 639 граждан России и 271 палестинец — родственники наших граждан. На сегодняшний день КПП Рафах уже пересекли 484 гражданина РФ, а также 87 родственников с гражданством других государств", — рассказал министр.

Президент в свою очередь назвал эвакуацию россиян очень важной гуманитарной миссией и святой обязанностью РФ.

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Напомним, накануне президент РФ выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Владимир Путин подчеркнул, что гибель тысяч людей в секторе Газа, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. А сегодня в ходе совещания с правительством он рассказал, что ситуация в Газе давно уже вышла за грань критической, поэтому 900 человек обратились к России с просьбой вывезти их оттуда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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