Россия вывезла из сектора Газа уже более 570 человек из 909 обратившихся
ТАСС / МЧС России
МЧС РФ вывезло из сектора Газа уже более 570 человек из 909, попросивших у РФ помощи в эвакуации. Такие данные привёл глава ведомства Александр Куренков на совещании президента России с правительством.
"За помощью в эвакуации обратились 909 человек, среди которых 639 граждан России и 271 палестинец — родственники наших граждан. На сегодняшний день КПП Рафах уже пересекли 484 гражданина РФ, а также 87 родственников с гражданством других государств", — рассказал министр.
Президент в свою очередь назвал эвакуацию россиян очень важной гуманитарной миссией и святой обязанностью РФ.
Напомним, накануне президент РФ выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Владимир Путин подчеркнул, что гибель тысяч людей в секторе Газа, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. А сегодня в ходе совещания с правительством он рассказал, что ситуация в Газе давно уже вышла за грань критической, поэтому 900 человек обратились к России с просьбой вывезти их оттуда.