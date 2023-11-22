Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Россия вывезла из сектора Газа уже более 570 человек из 909 обратившихся

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы

В Кремле ответили на вопрос о возвращении масочного режима

Московские аэропорты рассказали, как готовятся к снегопаду

В Киеве утверждают, что договорились с Нидерландами о передаче "скифского золота"

Свыше 20 иностранных брендов готовятся покорять российский рынок

В Ингушетии ликвидировали бандита, открывшего огонь по силовикам

"Больше так не буду": Певец Шарлот на камеру покаялся за то, что сжёг российский паспорт

В Кемерове сотни людей простились с экс-главой Кузбасса Аманом Тулеевым

В Московском зоопарке показали, как малышка-панда делает первые попытки встать

Путин: Ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической

22 ноября, 11:11

Kremlin.ru

Ситуация в секторе Газа, где уже более месяца продолжается конфликт Израиля и ХАМАС, очень тяжёлая. Около 900 человек обратились к РФ для эвакуации оттуда, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратилось 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и ещё 271 человек — это их родственники",  отметил Путин, попросив главу МЧС Александра Куренкова рассказать, как ведётся работа по эвакуации.

"Я люблю Россию": Спасённые из сектора Газа дети написали трогательные письма Путину

"Я люблю Россию": Спасённые из сектора Газа дети написали трогательные письма Путину

Напомним, накануне президент РФ выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Владимир Путин подчеркнул, что гибель тысяч людей в секторе Газа, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Также он поддержал резолюцию Совбеза ООН с призывом к организации гуманитарных пауз в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!