Путин: Ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической

Ситуация в секторе Газа, где уже более месяца продолжается конфликт Израиля и ХАМАС, очень тяжёлая. Около 900 человек обратились к РФ для эвакуации оттуда, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратилось 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и ещё 271 человек — это их родственники", — отметил Путин, попросив главу МЧС Александра Куренкова рассказать, как ведётся работа по эвакуации.