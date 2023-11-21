"Шаг в правильном направлении": Путин поддержал резолюцию о гумпаузах в секторе Газа

Президент России Владимир Путин поддержал резолюцию Совбеза ООН с призывом к организации гуманитарных пауз в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Выступая на внеочередном саммите БРИКС, он назвал факт её утверждения "шагом в правильном направлении".

Выступление Путина на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Видео © LIFE

По словам главы государства, показательно, что все страны БРИКС выступают со схожих позиций в том, что касается необходимости достижения долгосрочного и устойчивого урегулирования палестино-израильского конфликта. В частности, это проявилось в ходе голосования в Генассамблее ООН по проекту резолюции в пользу гуманитарного перемирия, а также при обсуждении принятой впервые за семь лет резолюции Совбеза ООН.

"И хотя эта резолюция содержит лишь призыв к установлению гуманитарных пауз, а не полноценное прекращение огня, сам факт её утверждения считаем шагом в правильном направлении", — подчеркнул президент.