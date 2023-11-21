"Шаг в правильном направлении": Путин поддержал резолюцию о гумпаузах в секторе Газа
Путин поддержал резолюцию Совбеза ООН о гуманитарных паузах в секторе Газа
Президент России Владимир Путин поддержал резолюцию Совбеза ООН с призывом к организации гуманитарных пауз в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Выступая на внеочередном саммите БРИКС, он назвал факт её утверждения "шагом в правильном направлении".
Выступление Путина на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Видео © LIFE
По словам главы государства, показательно, что все страны БРИКС выступают со схожих позиций в том, что касается необходимости достижения долгосрочного и устойчивого урегулирования палестино-израильского конфликта. В частности, это проявилось в ходе голосования в Генассамблее ООН по проекту резолюции в пользу гуманитарного перемирия, а также при обсуждении принятой впервые за семь лет резолюции Совбеза ООН.
"И хотя эта резолюция содержит лишь призыв к установлению гуманитарных пауз, а не полноценное прекращение огня, сам факт её утверждения считаем шагом в правильном направлении", — подчеркнул президент.
Как добавил Путин, такие гуманитарные паузы необходимы для освобождения заложников и эвакуации мирного населения из сектора Газа.
Ранее Совбез ООН принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа. При этом СБ не принял поправку России — добавить в оперативную часть резолюции Мальты по Газе параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Как заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, некоторым членам СБ просто не хватает духу поддержать прекращение огня в Газе.
В ходе выступления Путин также заявил, что глубоко обеспокоен гибелью тысяч людей в секторе Газа, массовым изгнанием мирных жителей и новой гуманитарной катастрофой, раскрыл позицию России по конфликту и указал на неспособность США разрубить "палестинский узел".
Конфликт Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС обострился 7 октября, когда на территорию еврейского государства проникли палестинские радикалы. Этому предшествовали ракетные удары. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные атаки на Газу. Жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.
Кадр из видео LIFE