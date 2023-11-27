ХАМАС дало согласие на продление гуманитарного перемирия в секторе Газа
Палестинские радикалы: ХАМАС может продлить режим перемирия в секторе Газа
ХАМАС готовится продлить действие режима гуманитарного перемирия в секторе Газа. Это подтвердили представители палестинского радикального движения в телеграм-канале.
"ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания его четырёхдневного срока и прилагает к этому усилия путём увеличения числа заложников, которые подлежат освобождению согласно соглашению о гуманитарном перемирии", — сообщили представители движения.
Ранее Израиль получил список с именами лиц, которых палестинское движение ХАМАС освободит из заточения в рамках третьего этапа сделки о перемирии. Напомним, стороны конфликта на Ближнем Востоке заключили перемирие 24 ноября. За четыре дня ХАМАС и ЦАХАЛ планируют обменяться пленными и ещё обеспечить жителей Газы гуманитарной помощью.
ТАСС / AP / Nasser Nasser