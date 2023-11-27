ХАМАС дало согласие на продление гуманитарного перемирия в секторе Газа

ХАМАС готовится продлить действие режима гуманитарного перемирия в секторе Газа. Это подтвердили представители палестинского радикального движения в телеграм-канале.

"ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания его четырёхдневного срока и прилагает к этому усилия путём увеличения числа заложников, которые подлежат освобождению согласно соглашению о гуманитарном перемирии", — сообщили представители движения.