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26 ноября, 15:42

В МИД раскрыли детали освобождения россиянина из плена ХАМАС

Захарова: ХАМАС освободило россиянина вне списка об обмене с Израилем

Палестинское радикальное движение ХАМАС освободило заложника с гражданством России вне списка об обмене с Израилем. В ближайшее время российские дипломаты посетят соотечественника, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Имя освобождённого гражданина она называть не стала.

"Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобождён и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта", — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что освобождение россиянина произошло вне списка об обмене. Речь идёт о прямых договорённостях между российскими дипломатами и ХАМАС. По её словам, соответствующая работа будет продолжена.

В воскресенье, 26 ноября, Израиль получил список с третьей группой заложников, которых должно освободить ХАМАС. Ожидается, что будут освобождены 13 израильтян и 39 палестинцев в рамках договорённости о временном прекращении огня между сторонами.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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