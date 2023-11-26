Израиль получил новый список подлежащих освобождению заложников, пишут СМИ
Kan: ХАМАС передало Израилю список имён третьей группы узников, подлежащих обмену
В распоряжении Израиля появился список с именами лиц, которых палестинское движение ХАМАС освободит из заточения в рамках третьего этапа сделки о перемирии. Такой информацией поделилась местная радиостанция Kan.
Напомним, что последний обмен пленниками между сторонами конфликта состоялся в ночь на воскресенье. Суннитская группировка отпустила на волю 17 человек, тогда как Израиль взамен освободил 39 палестинцев. Сейчас всем нуждающимся оказывается медпомощь.
Стороны конфликта на Ближнем Востоке заключили перемирие 24 ноября. За четыре дня ХАМАС и ЦАХАЛ должны обменяться пленными, а также обеспечить жителей Газы гуманитарной помощью. Комментируя сделку, американский лидер Джо Байден высоко оценил шансы на продление сроков договорённости о прекращении огня.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN