Состоялась сделка по передаче Красному Кресту второй группы заложников ХАМАС

Радикальная группировка ХАМАС передала представителям Международного комитета Красного Креста вторую группу заложников в составе 20 человек. Такое сообщение появилось в соцсетях палестинского движения.

"В рамках гуманитарного перемирия Бригады аль-Кассама (боевое крыло ХАМАС. — Прим. Лайфа) передали Красному Кресту 13 задержанных израильтян и семь иностранных граждан", — сказано в заявлении.

В настоящее время вторая группа освобождённых пленников движется к КПП Рафах на границе Газы и Египта. Такую информацию предоставила Армия обороны Израиля, сославшись на данные МККК.