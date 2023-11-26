Состоялась сделка по передаче Красному Кресту второй группы заложников ХАМАС
ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильтян и семь граждан других государств
Радикальная группировка ХАМАС передала представителям Международного комитета Красного Креста вторую группу заложников в составе 20 человек. Такое сообщение появилось в соцсетях палестинского движения.
"В рамках гуманитарного перемирия Бригады аль-Кассама (боевое крыло ХАМАС. — Прим. Лайфа) передали Красному Кресту 13 задержанных израильтян и семь иностранных граждан", — сказано в заявлении.
В настоящее время вторая группа освобождённых пленников движется к КПП Рафах на границе Газы и Египта. Такую информацию предоставила Армия обороны Израиля, сославшись на данные МККК.
Напомним, что теперь в рамках сделки Иерусалим должен освободить 39 палестинских граждан. Договорённость была достигнута при содействии Египта и Катара, сообщал Лайф ранее.
ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg