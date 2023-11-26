Регион

Уведомления отключены

25 ноября, 21:22

Состоялась сделка по передаче Красному Кресту второй группы заложников ХАМАС

ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильтян и семь граждан других государств

Радикальная группировка ХАМАС передала представителям Международного комитета Красного Креста вторую группу заложников в составе 20 человек. Такое сообщение появилось в соцсетях палестинского движения.

"В рамках гуманитарного перемирия Бригады аль-Кассама (боевое крыло ХАМАС. — Прим. Лайфа) передали Красному Кресту 13 задержанных израильтян и семь иностранных граждан", — сказано в заявлении.

В настоящее время вторая группа освобождённых пленников движется к КПП Рафах на границе Газы и Египта. Такую информацию предоставила Армия обороны Израиля, сославшись на данные МККК.

Израиль распределил по больницам освобождённых из Газы заложников

Израиль распределил по больницам освобождённых из Газы заложников

Напомним, что теперь в рамках сделки Иерусалим должен освободить 39 палестинских граждан. Договорённость была достигнута при содействии Египта и Катара, сообщал Лайф ранее.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg

Илья Пушкарев
  • Новости
  • хамас
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров