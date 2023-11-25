Израиль распределил по больницам освобождённых из Газы заложников

Отпущенные в рамках сделки о перемирии в Газе заложники распределены по израильским больницам. Всем пленникам после длительного заточения под надзором ХАМАС оказывается медицинская и психологическая помощь. Об этом заявили в Минздраве еврейского государства.

По информации ведомства, за минувшие сутки было освобождено 24 человека, среди которых есть и дети. Лишь 13 вызволенных узников — израильтяне. Оставшиеся 11 человек являются гражданами Таиланда.