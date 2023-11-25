Израиль распределил по больницам освобождённых из Газы заложников
Минздрав Израиля: Освобождённые ХАМАС заложники распределены по больницам
Отпущенные в рамках сделки о перемирии в Газе заложники распределены по израильским больницам. Всем пленникам после длительного заточения под надзором ХАМАС оказывается медицинская и психологическая помощь. Об этом заявили в Минздраве еврейского государства.
По информации ведомства, за минувшие сутки было освобождено 24 человека, среди которых есть и дети. Лишь 13 вызволенных узников — израильтяне. Оставшиеся 11 человек являются гражданами Таиланда.
"В больницах они встретились с членами своих семей и по мере необходимости получают медицинскую и психологическую помощь. Министерство здравоохранения радо их приезду домой и желает возвращения всех заложников", — сказано в заявлении.
Ранее договорённость Израиля и ХАМАС о приостановке огня для обмена заложниками и доставки гумпомощи в Газу оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделка стала первой хорошей новостью с Ближнего Востока за долгое время.
Flickr / Israel Defense Forces