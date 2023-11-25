Регион

Уведомления отключены

24 ноября, 23:41

Израиль распределил по больницам освобождённых из Газы заложников

Минздрав Израиля: Освобождённые ХАМАС заложники распределены по больницам

Отпущенные в рамках сделки о перемирии в Газе заложники распределены по израильским больницам. Всем пленникам после длительного заточения под надзором ХАМАС оказывается медицинская и психологическая помощь. Об этом заявили в Минздраве еврейского государства.

По информации ведомства, за минувшие сутки было освобождено 24 человека, среди которых есть и дети. Лишь 13 вызволенных узников — израильтяне. Оставшиеся 11 человек являются гражданами Таиланда.

"В больницах они встретились с членами своих семей и по мере необходимости получают медицинскую и психологическую помощь. Министерство здравоохранения радо их приезду домой и желает возвращения всех заложников", — сказано в заявлении.

Байден заявил, что надеется на освобождение ещё десятков заложников в Газе

Байден заявил, что надеется на освобождение ещё десятков заложников в Газе

Ранее договорённость Израиля и ХАМАС о приостановке огня для обмена заложниками и доставки гумпомощи в Газу оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделка стала первой хорошей новостью с Ближнего Востока за долгое время.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров