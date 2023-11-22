"Первые хорошие новости из Газы": В Кремле оценили соглашение между Израилем и ХАМАС
Песков поприветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС об обмене заложниками
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Москва приветствует достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Положительно. Это первые хорошие новости из Газы за очень длительное время", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее Правительство Израиля одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Договорённость включает также гуманитарную паузу в анклаве на четыре-пять суток. По данным СМИ, основная часть из 300 палестинских заключённых, которые могут быть освобождены в соответствии с договорённостью, — это мальчики-подростки до 18 лет.