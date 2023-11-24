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24 ноября, 20:33

Байден заявил, что надеется на освобождение ещё десятков заложников в Газе

Вашингтон надеется, что палестинская группировка ХАМАС в ближайшее время отпустит на волю ещё десятки удерживаемых заложников. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая перед журналистами на курортном острове Нантакет.

"Мы ожидаем, что десятки заложников вернутся к своим семьям. И мы также помним о тех, кто всё ещё удерживается [в секторе Газа]. Мы вновь заявляем о готовности работать над их освобождением", — произнёс президент США.

Также политик добавил, что Соединённые Штаты намерены и далее добиваться вызволения американских граждан в лице двух женщин и маленькой девочки. Для этого Вашингтон регулярно контактирует с Египтом, Израилем и Катаром.

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Напомним, ЦАХАЛ и ХАМАС договорились о временном перемирии, которое вступило в силу 24 ноября. В рамках сделки палестинское движение обменяется с Израилем пленниками, а в Газу будут допущены грузовики с гумпомощью. Первую группу освобождённых людей уже передали Красному Кресту.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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