Байден заявил, что надеется на освобождение ещё десятков заложников в Газе

Вашингтон надеется, что палестинская группировка ХАМАС в ближайшее время отпустит на волю ещё десятки удерживаемых заложников. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая перед журналистами на курортном острове Нантакет.

"Мы ожидаем, что десятки заложников вернутся к своим семьям. И мы также помним о тех, кто всё ещё удерживается [в секторе Газа]. Мы вновь заявляем о готовности работать над их освобождением", — произнёс президент США.