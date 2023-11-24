Байден заявил, что надеется на освобождение ещё десятков заложников в Газе
Вашингтон надеется, что палестинская группировка ХАМАС в ближайшее время отпустит на волю ещё десятки удерживаемых заложников. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая перед журналистами на курортном острове Нантакет.
"Мы ожидаем, что десятки заложников вернутся к своим семьям. И мы также помним о тех, кто всё ещё удерживается [в секторе Газа]. Мы вновь заявляем о готовности работать над их освобождением", — произнёс президент США.
Также политик добавил, что Соединённые Штаты намерены и далее добиваться вызволения американских граждан в лице двух женщин и маленькой девочки. Для этого Вашингтон регулярно контактирует с Египтом, Израилем и Катаром.
Напомним, ЦАХАЛ и ХАМАС договорились о временном перемирии, которое вступило в силу 24 ноября. В рамках сделки палестинское движение обменяется с Израилем пленниками, а в Газу будут допущены грузовики с гумпомощью. Первую группу освобождённых людей уже передали Красному Кресту.
Flickr / The White House