В Израиле назвали Байдена автором сделки с ХАМАС по освобождению заложников

Сделка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с палестинским движением ХАМАС по обмену пленными и заложниками состоялась под давлением президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

"Это была сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху", — рассказал собеседник телеканала, добавив, что Нетаньяху не согласился бы на компромисс в его итоговом виде, если бы не давление со стороны главы США.