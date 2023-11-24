В Израиле назвали Байдена автором сделки с ХАМАС по освобождению заложников
NBC: Нетаньяху согласился на сделку с ХАМАС под давлением Байдена
Сделка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с палестинским движением ХАМАС по обмену пленными и заложниками состоялась под давлением президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
"Это была сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху", — рассказал собеседник телеканала, добавив, что Нетаньяху не согласился бы на компромисс в его итоговом виде, если бы не давление со стороны главы США.
Напомним, 24 ноября в секторе Газа началось гуманитарное перемирие, которое продлится четыре дня. Ранее сообщалось, что также Израилю передадут первую группу заложников из 13 человек. В свою очередь, Тель-Авив пропустил в палестинский эксклав восемь цистерн с топливом и газом. Однако после окончания перемирия, по словам израильского министра обороны Йоава Галанта, боевые действия продолжатся в полную силу. К слову, вчера в СМИ появилась информация о том, что временное прекращение огня в секторе Газа могло быть достигнуто ещё неделю назад, однако от гумпаузы отказался израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
К вечеру первого дня перемирия появилась информация о том, что первую группу израильских заложников, которые удерживались в Газе, передали Красному Кресту. Чуть позже МККК подтвердил успешность процедуры освобождения людей.
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