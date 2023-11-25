Египет и Катар убедили ХАМАС освободить вторую группу заложников
МИД Катара заявил, что сложности для освобождения ХАМАС 20 заложников преодолены
Суннитская группировка ХАМАС 25 ноября освободит ещё 20 пленников, удерживаемых в секторе Газа с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. Взамен Израиль отпустит 39 палестинцев, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
По словам дипломата, подготовка к сделке сопровождалась препятствиями и задержками. Они были преодолены благодаря совместным усилиям Египта и Катара, которые активно контактировали с обеими сторонами.
"Сегодня вечером будут освобождены 39 палестинских гражданских лиц, а Газу покинут 13 израильских заложников и ещё семь иностранцев", — написал представитель министерства в соцсетях.
Комментируя договорённость об обмене заложниками, ХАМАС высоко оценило усилия Катара и Дохи по реализации соглашения о временном перемирии. Также группировка опубликовала список имён палестинских узников, которые скоро вернутся на родину из Израиля.
Напомним, ХАМАС и ЦАХАЛ приостановили огонь в Газе 24 ноября. Перемирие продлится всего четыре дня. За это время участники конфликта обменяются пленными, а мирные жители анклава будут обеспечены гумпомощью. По завершении сроков сделки Израиль пообещал продолжить бои. При этом с освобождением второй группы людей возникли трудности, Израиль даже угрожал возобновить бои раньше срока, если ХАМАС не выполнит договорённости.
ТАСС / EPA / ALAA BADARNEH