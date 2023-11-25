Египет и Катар убедили ХАМАС освободить вторую группу заложников

Суннитская группировка ХАМАС 25 ноября освободит ещё 20 пленников, удерживаемых в секторе Газа с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. Взамен Израиль отпустит 39 палестинцев, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По словам дипломата, подготовка к сделке сопровождалась препятствиями и задержками. Они были преодолены благодаря совместным усилиям Египта и Катара, которые активно контактировали с обеими сторонами.

"Сегодня вечером будут освобождены 39 палестинских гражданских лиц, а Газу покинут 13 израильских заложников и ещё семь иностранцев", — написал представитель министерства в соцсетях.