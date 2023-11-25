Израиль угрожает возобновить бои в Газе из-за ультиматума ХАМАС по заложникам
ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе, если заложников ХАМАС не отпустят к полуночи
Израильские войска возобновят свою операцию в секторе Газа в том случае, если ХАМАС до полуночи по местному времени (01:00 по Москве) не отпустит вторую группу заложников. Об этом сказано в сообщении 13-го канала телевидения Израиля со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Если ХАМАС не освободит заложников к полуночи, мы можем вернуться к маневрированию в секторе Газа", — сообщил собеседник телеканала.
В то же время 12-й телеканал со ссылкой на источник в политических кругах заявляет, что Израиль отвергает все претензии в свой адрес по поводу нарушений сделки об освобождении заложников. По словам информатора телеканала, ХАМАС пытается вести антиизраильскую пропаганду, в то время как Тель-Авив выполнил все взятые на себя обязательства. Он добавил, что палестинское движение подобными действиями вредит посредникам переговоров в Египте и Катаре.
Напомним, сегодня ХАМАС передало Израилю список группы из 13 заложников перед их освобождением. Сотрудники израильской службы безопасности проверили информацию, а потом оповестили родственников заложников. Ранее договорённость Израиля и ХАМАС о приостановке огня для обмена заложниками и доставки гумпомощи в Газу оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделка стала первой хорошей новостью с Ближнего Востока за долгое время.
ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI