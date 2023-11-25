Израиль угрожает возобновить бои в Газе из-за ультиматума ХАМАС по заложникам

Израильские войска возобновят свою операцию в секторе Газа в том случае, если ХАМАС до полуночи по местному времени (01:00 по Москве) не отпустит вторую группу заложников. Об этом сказано в сообщении 13-го канала телевидения Израиля со ссылкой на источник в силовых структурах.

В то же время 12-й телеканал со ссылкой на источник в политических кругах заявляет, что Израиль отвергает все претензии в свой адрес по поводу нарушений сделки об освобождении заложников. По словам информатора телеканала, ХАМАС пытается вести антиизраильскую пропаганду, в то время как Тель-Авив выполнил все взятые на себя обязательства. Он добавил, что палестинское движение подобными действиями вредит посредникам переговоров в Египте и Катаре.