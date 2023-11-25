Регион

Уведомления отключены

25 ноября, 18:31

Израиль угрожает возобновить бои в Газе из-за ультиматума ХАМАС по заложникам

ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе, если заложников ХАМАС не отпустят к полуночи

Израильские войска возобновят свою операцию в секторе Газа в том случае, если ХАМАС до полуночи по местному времени (01:00 по Москве) не отпустит вторую группу заложников. Об этом сказано в сообщении 13-го канала телевидения Израиля со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Если ХАМАС не освободит заложников к полуночи, мы можем вернуться к маневрированию в секторе Газа", — сообщил собеседник телеканала.

В то же время 12-й телеканал со ссылкой на источник в политических кругах заявляет, что Израиль отвергает все претензии в свой адрес по поводу нарушений сделки об освобождении заложников. По словам информатора телеканала, ХАМАС пытается вести антиизраильскую пропаганду, в то время как Тель-Авив выполнил все взятые на себя обязательства. Он добавил, что палестинское движение подобными действиями вредит посредникам переговоров в Египте и Катаре.

Израиль распределил по больницам освобождённых из Газы заложников

Израиль распределил по больницам освобождённых из Газы заложников

Напомним, сегодня ХАМАС передало Израилю список группы из 13 заложников перед их освобождением. Сотрудники израильской службы безопасности проверили информацию, а потом оповестили родственников заложников. Ранее договорённость Израиля и ХАМАС о приостановке огня для обмена заложниками и доставки гумпомощи в Газу оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделка стала первой хорошей новостью с Ближнего Востока за долгое время.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Израиль
  • хамас
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров