ХАМАС передало Израилю список группы из 13 заложников перед их освобождением

Радикалы палестинского движения ХАМАС передали властям Израиля список с именами заложников, которых должны отпустить сегодня.

В пресс-службе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что имена пленных стали известны чиновникам вчера. Сотрудники службы безопасности проверили информацию, а потом оповестили родственников заложников.