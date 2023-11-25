ХАМАС передало Израилю список группы из 13 заложников перед их освобождением
Радикалы палестинского движения ХАМАС передали властям Израиля список с именами заложников, которых должны отпустить сегодня.
В пресс-службе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что имена пленных стали известны чиновникам вчера. Сотрудники службы безопасности проверили информацию, а потом оповестили родственников заложников.
Отмечается, что в списке 13 израильтян, имена которых власти страны попросили не раскрывать до их освобождения, сообщила газета The Times of Israel.
Ранее договорённость Израиля и ХАМАС о приостановке огня для обмена заложниками и доставки гумпомощи в Газу оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделка стала первой хорошей новостью с Ближнего Востока за долгое время.
ТАСС / ЕРА / ALAA BADARNEH