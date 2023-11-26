Израиль освободил вторую группу палестинских заключённых

Израиль освободил 39 палестинских заключённых из тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан. Об этом информируют ближневосточные СМИ. Таким образом, завершился первый этап обмена в рамках соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС.