Израиль освободил вторую группу палестинских заключённых
Израиль освободил 39 палестинцев в рамках заключённого с ХАМАС соглашения
Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Обложка © AP / TASS / Majdi Mohammed
Израиль освободил 39 палестинских заключённых из тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан. Об этом информируют ближневосточные СМИ. Таким образом, завершился первый этап обмена в рамках соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС.
Сообщается, что 33 человека были доставлены на КПП Бейтуния возле Рамаллы, где автобусы с палестинцами встречали родственники. Шестерых освобождённых отвезли в Иерусалим.
Напомним, ХАМАС и ЦАХАЛ приостановили огонь в Газе 24 ноября. Перемирие продлится всего четыре дня. За это время участники конфликта обменяются пленными, а мирные жители анклава будут обеспечены гумпомощью. По завершении сроков сделки Израиль пообещал продолжить бои. Первую группу из 13 израильских заложников, а также граждан других стран передали Красному Кресту. Позже состоялась сделка по передаче ещё одной группы. При этом с освобождением возникли трудности, Израиль даже угрожал возобновить бои раньше срока, если ХАМАС не выполнит договорённости.