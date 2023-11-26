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26 ноября, 00:12

Израиль освободил вторую группу палестинских заключённых

Израиль освободил 39 палестинцев в рамках заключённого с ХАМАС соглашения

<p>Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Обложка © AP / TASS / Majdi Mohammed</p>

Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Обложка © AP / TASS / Majdi Mohammed

Израиль освободил 39 палестинских заключённых из тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан. Об этом информируют ближневосточные СМИ. Таким образом, завершился первый этап обмена в рамках соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Сообщается, что 33 человека были доставлены на КПП Бейтуния возле Рамаллы, где автобусы с палестинцами встречали родственники. Шестерых освобождённых отвезли в Иерусалим.

Вторая группа освобождённых из Газы заложников прибыла в Израиль

Вторая группа освобождённых из Газы заложников прибыла в Израиль

Напомним, ХАМАС и ЦАХАЛ приостановили огонь в Газе 24 ноября. Перемирие продлится всего четыре дня. За это время участники конфликта обменяются пленными, а мирные жители анклава будут обеспечены гумпомощью. По завершении сроков сделки Израиль пообещал продолжить бои. Первую группу из 13 израильских заложников, а также граждан других стран передали Красному Кресту. Позже состоялась сделка по передаче ещё одной группы. При этом с освобождением возникли трудности, Израиль даже угрожал возобновить бои раньше срока, если ХАМАС не выполнит договорённости.

Лариса Сафронова
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