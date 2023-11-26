Вторая группа освобождённых из Газы заложников прибыла в Израиль
Освобождённая палестинским движением ХАМАС в рамках сделки о перемирии вторая группа заложников прибыла в Израиль, сообщили в ЦАХАЛ. По уточнённым данным, в ночь на воскресенье из Газы отпустили 17 пленников, а не 20, как заявлялось ранее.
"Наши бойцы сопровождают освобождённых заложников до больниц, где их ждут родственники", — отчиталась Армия обороны Израиля.
Пересечение заложниками израильской границы. Видео © t.me / Israel Defense Forces
В ЦАХАЛ подчеркнули, что 13 вызволенных из анклава узников являются израильтянами. Ещё четверо — тайцы. Всем им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее ХАМАС поблагодарило Египет и Катар за преодоление сложностей в диалоге с ЦАХАЛ об обмене пленными. Теперь в рамках сделки Израиль обязан передать группировке 39 палестинцев.
ТАСС / EPA / ALAA BADARNEH