Вторая группа освобождённых из Газы заложников прибыла в Израиль

Освобождённая палестинским движением ХАМАС в рамках сделки о перемирии вторая группа заложников прибыла в Израиль, сообщили в ЦАХАЛ. По уточнённым данным, в ночь на воскресенье из Газы отпустили 17 пленников, а не 20, как заявлялось ранее.

"Наши бойцы сопровождают освобождённых заложников до больниц, где их ждут родственники", — отчиталась Армия обороны Израиля.

Пересечение заложниками израильской границы. Видео © t.me / Israel Defense Forces

В ЦАХАЛ подчеркнули, что 13 вызволенных из анклава узников являются израильтянами. Ещё четверо — тайцы. Всем им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.