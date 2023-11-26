ХАМАС освободило российского заложника

Палестинское радикальное движение ХАМАС освободило заложника с гражданством России в рамках третьего этапа сделки о перемирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.

"ХАМАС освободило заложника, имевшего российское гражданство, в ответ на усилия президента России Владимира Путина", — сообщил ан-Нуну, добавив, что заложника передали представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).

Ранее сегодня телеканал Al Arabiya сообщал, что ХАМАС может освободить российского заложника по просьбе президента РФ Владимира Путина. Третья группа узников подлежит обмену на заключённых, содержащихся в израильских тюрьмах.