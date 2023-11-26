ХАМАС освободило российского заложника
ТАСС: ХАМАС передало заложника с гражданством России Красному Кресту
Палестинское радикальное движение ХАМАС освободило заложника с гражданством России в рамках третьего этапа сделки о перемирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.
"ХАМАС освободило заложника, имевшего российское гражданство, в ответ на усилия президента России Владимира Путина", — сообщил ан-Нуну, добавив, что заложника передали представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).
Ранее сегодня телеканал Al Arabiya сообщал, что ХАМАС может освободить российского заложника по просьбе президента РФ Владимира Путина. Третья группа узников подлежит обмену на заключённых, содержащихся в израильских тюрьмах.
Тем временем в Посольстве Израиля в РФ сообщили, что в Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых в заложниках ХАМАС. Они намерены провести встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, послом Израиля в России Александром Бен Цви, а также лидерами еврейской общины и представителями СМИ.
Напомним, стороны конфликта на Ближнем Востоке заключили перемирие 24 ноября. За четыре дня ХАМАС и ЦАХАЛ должны обменяться пленными, а также обеспечить жителей Газы гуманитарной помощью. Комментируя сделку, американский лидер Джо Байден высоко оценил шансы на продление сроков договорённости о прекращении огня. Однако Израиль пообещал продолжить бои по завершении сделки. Первую группу из 13 израильских заложников, а также граждан других стран передали Красному Кресту. Позже состоялась сделка по передаче ещё одной группы. При этом с освобождением возникли трудности, Израиль даже угрожал возобновить бои раньше срока, если ХАМАС не выполнит договорённости. Позднее Тель-Авив освободил 39 палестинских заключённых из тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан.
Getty Images / Ashraf Amra / Anadolu Agency