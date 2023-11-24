Девятилетняя Мария, которая вместе с семьёй была эвакуирована из сектора Газа в Россию, решила написать письмо президенту РФ Владимиру Путину в знак благодарности за то, что он спас жизнь ей и её близким. Об этом девочка рассказала журналистам в интервью.

Написавшая письмо Путину девочка поблагодарила его за эвакуацию из Газы. Видео © Telegram / RT на русском

Мария рассказала о том, что благодарна российскому лидеру за то, что его распоряжения помогли спасти жизнь ей и её родным. Главу Российской Федерации она хотела бы попросить помочь прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и помочь остальным её родственникам переехать в место, где не идёт война.

Написать письмо Путину Мария придумала во время того, как их разместили в одной из египетских гостиниц на выезде из Газы. О том, как они себя чувствовали, вырвавшись из охваченного войной анклава на земли Египта, рассказала мать девочки.

"Засыпали мы, конечно, с трудом. Все вместе. Дети рядышком, на одной кровати. Когда мы слышали эти громкие выстрелы, нам казалось, что даже на нашу крышу были. Оказывается, что далеко были эти звуки. Но такое ощущение, что прямо вот-вот — и по нашему дому", — поделилась она в беседе с RT.