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23 ноября, 22:33

В Россию из сектора Газа эвакуировано свыше 650 человек

МЧС доставило в Москву ещё 103 человек после эвакуации из сектора Газа

МЧС РФ сообщило о прибытии в Москву очередной группы граждан, эвакуированных из сектора Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Спецборт доставил в столицу 103 россиянина и члена их семей.

В ведомстве подчеркнули, что суммарно с начала эвакуации из анклава вызволили более 750 человек. Свыше 650 из них уже доставлены на родину. Оставшиеся дожидаются рейса в Москву в Каире, где развёрнут пункт временного размещения.

"Работа по оказанию помощи гражданам ведётся совместно с МИД России. В оперативном штабе в Каире оформляются необходимые документы для возвращения людей на родину", — поделились в МЧС.

Ещё более 80 россиян покинули сектор Газа через КПП Рафах

Ещё более 80 россиян покинули сектор Газа через КПП Рафах

Одновременно Россия продолжает помогать жителям Газы продовольствием и одеждой. Очередной Ил-76 с 27 тоннами гумпомощи на борту вылетел в Египет из Махачкалы в минувший вторник. Груз передадут местному отделению общества Красного Полумесяца.

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ТАСС / МЧС России

Илья Пушкарев
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