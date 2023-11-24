В Россию из сектора Газа эвакуировано свыше 650 человек
МЧС доставило в Москву ещё 103 человек после эвакуации из сектора Газа
МЧС РФ сообщило о прибытии в Москву очередной группы граждан, эвакуированных из сектора Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Спецборт доставил в столицу 103 россиянина и члена их семей.
В ведомстве подчеркнули, что суммарно с начала эвакуации из анклава вызволили более 750 человек. Свыше 650 из них уже доставлены на родину. Оставшиеся дожидаются рейса в Москву в Каире, где развёрнут пункт временного размещения.
"Работа по оказанию помощи гражданам ведётся совместно с МИД России. В оперативном штабе в Каире оформляются необходимые документы для возвращения людей на родину", — поделились в МЧС.
Одновременно Россия продолжает помогать жителям Газы продовольствием и одеждой. Очередной Ил-76 с 27 тоннами гумпомощи на борту вылетел в Египет из Махачкалы в минувший вторник. Груз передадут местному отделению общества Красного Полумесяца.
ТАСС / МЧС России