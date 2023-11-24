В Россию из сектора Газа эвакуировано свыше 650 человек

МЧС РФ сообщило о прибытии в Москву очередной группы граждан, эвакуированных из сектора Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Спецборт доставил в столицу 103 россиянина и члена их семей.

В ведомстве подчеркнули, что суммарно с начала эвакуации из анклава вызволили более 750 человек. Свыше 650 из них уже доставлены на родину. Оставшиеся дожидаются рейса в Москву в Каире, где развёрнут пункт временного размещения.