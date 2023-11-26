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26 ноября, 18:04

ХАМАС освободило новую группу заложников, в том числе 4-летнюю американку

ХАМАС передало Красному Кресту третью группу заложников из 17 человек

ХАМАС передало Красному Кресту ещё 13 заложников, освобождённых в секторе Газа, сейчас они уже находятся в Израиле. Кроме того, четыре заложника направлены в Египет, откуда прибудут на территорию еврейского государства. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

"Спецназ ЦАХАЛ и силы ISA [Служба общей безопасности, контрразведка] в настоящее время сопровождают 12 освобождённых заложников на израильской территории на базу Хацерим", — сообщили в ЦАХАЛ, добавив, что ещё одного из освобождённых сразу отправили на вертолёте в больницу.

13-й канал телевидения Израиля передаёт, что девять освобождённых заложников имеют гражданство еврейского государства, а иностранцы являются подданными Таиланда.

В свою очередь президент США Джо Байден сообщил, что ХАМАС освободило первого американского заложника — четырёхлетнюю девочку Эбигейл Эдан.

"Мы продолжим оказывать давление и ожидаем, что будут освобождены другие американские граждане", — сказал Байден журналистам на курортном острове Нантакет, где отдыхает с семьёй.

Названо имя россиянина, освобождённого из плена ХАМАС

Названо имя россиянина, освобождённого из плена ХАМАС

Ранее стало известно, что ХАМАС освободило заложника с гражданством России. В МИД сообщили, что это произошло вне списка об обмене с Израилем.

Напомним, стороны конфликта на Ближнем Востоке заключили перемирие 24 ноября. За четыре дня ХАМАС и ЦАХАЛ должны обменяться пленными, а также обеспечить жителей Газы гуманитарной помощью. Первую группу из 13 израильских заложников, а также граждан других стран передали Красному Кресту 24 ноября. Позже состоялась сделка по передаче ещё одной группы. При этом с освобождением возникли трудности, Израиль даже угрожал возобновить бои раньше срока, если ХАМАС не выполнит договорённости. Позднее Тель-Авив освободил 39 палестинских заключённых из тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Fatima Shbair

Никита Никонов
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