ХАМАС освободило новую группу заложников, в том числе 4-летнюю американку
ХАМАС передало Красному Кресту третью группу заложников из 17 человек
ХАМАС передало Красному Кресту ещё 13 заложников, освобождённых в секторе Газа, сейчас они уже находятся в Израиле. Кроме того, четыре заложника направлены в Египет, откуда прибудут на территорию еврейского государства. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
"Спецназ ЦАХАЛ и силы ISA [Служба общей безопасности, контрразведка] в настоящее время сопровождают 12 освобождённых заложников на израильской территории на базу Хацерим", — сообщили в ЦАХАЛ, добавив, что ещё одного из освобождённых сразу отправили на вертолёте в больницу.
13-й канал телевидения Израиля передаёт, что девять освобождённых заложников имеют гражданство еврейского государства, а иностранцы являются подданными Таиланда.
В свою очередь президент США Джо Байден сообщил, что ХАМАС освободило первого американского заложника — четырёхлетнюю девочку Эбигейл Эдан.
"Мы продолжим оказывать давление и ожидаем, что будут освобождены другие американские граждане", — сказал Байден журналистам на курортном острове Нантакет, где отдыхает с семьёй.
Ранее стало известно, что ХАМАС освободило заложника с гражданством России. В МИД сообщили, что это произошло вне списка об обмене с Израилем.
Напомним, стороны конфликта на Ближнем Востоке заключили перемирие 24 ноября. За четыре дня ХАМАС и ЦАХАЛ должны обменяться пленными, а также обеспечить жителей Газы гуманитарной помощью. Первую группу из 13 израильских заложников, а также граждан других стран передали Красному Кресту 24 ноября. Позже состоялась сделка по передаче ещё одной группы. При этом с освобождением возникли трудности, Израиль даже угрожал возобновить бои раньше срока, если ХАМАС не выполнит договорённости. Позднее Тель-Авив освободил 39 палестинских заключённых из тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан.
ТАСС / ЕРА / Fatima Shbair