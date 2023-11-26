ХАМАС освободило новую группу заложников, в том числе 4-летнюю американку

ХАМАС передало Красному Кресту ещё 13 заложников, освобождённых в секторе Газа, сейчас они уже находятся в Израиле. Кроме того, четыре заложника направлены в Египет, откуда прибудут на территорию еврейского государства. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

"Спецназ ЦАХАЛ и силы ISA [Служба общей безопасности, контрразведка] в настоящее время сопровождают 12 освобождённых заложников на израильской территории на базу Хацерим", — сообщили в ЦАХАЛ, добавив, что ещё одного из освобождённых сразу отправили на вертолёте в больницу.

13-й канал телевидения Израиля передаёт, что девять освобождённых заложников имеют гражданство еврейского государства, а иностранцы являются подданными Таиланда.

В свою очередь президент США Джо Байден сообщил, что ХАМАС освободило первого американского заложника — четырёхлетнюю девочку Эбигейл Эдан.

"Мы продолжим оказывать давление и ожидаем, что будут освобождены другие американские граждане", — сказал Байден журналистам на курортном острове Нантакет, где отдыхает с семьёй.