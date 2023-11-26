Названо имя россиянина, освобождённого из плена ХАМАС
Захарова: Освобождённого ХАМАС россиянина зовут Рон Олегович Кривой
Заложника с гражданством России, освобождённого сегодня, 26 ноября, из плена палестинского радикального движения ХАМАС, зовут Рон Олегович Кривой. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это Рон Олегович Кривой", — приводит слова Захаровой ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что ХАМАС освободило заложника с гражданством России вне списка об обмене с Израилем. В ближайшее время российские дипломаты посетят соотечественника. В настоящее время мужчина передан представителям Международного комитета Красного Креста.
Как сообщал Лайф, стороны конфликта на Ближнем Востоке заключили перемирие 24 ноября. За четыре дня ХАМАС и ЦАХАЛ должны обменяться пленными, а также обеспечить жителей Газы гуманитарной помощью. Первую группу из 13 израильских заложников, а также граждан других стран передали Красному Кресту 24 ноября. Позже состоялась сделка по передаче ещё одной группы. При этом с освобождением возникли трудности, Израиль даже угрожал возобновить бои раньше срока, если ХАМАС не выполнит договорённости. Позднее Тель-Авив освободил 39 палестинских заключённых из тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан.
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