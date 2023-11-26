Названо имя россиянина, освобождённого из плена ХАМАС

Заложника с гражданством России, освобождённого сегодня, 26 ноября, из плена палестинского радикального движения ХАМАС, зовут Рон Олегович Кривой. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее стало известно, что ХАМАС освободило заложника с гражданством России вне списка об обмене с Израилем. В ближайшее время российские дипломаты посетят соотечественника. В настоящее время мужчина передан представителям Международного комитета Красного Креста.