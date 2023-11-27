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27 ноября, 09:37

Оставшихся российских заложников могут освободить из Газы в ближайшее время

Посол РФ: Есть надежда на освобождение других российских заложников из Газы

Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду на скорое освобождение оставшихся российских заложников из Газы. Он напомнил, что сейчас там находится несколько граждан РФ.

"Есть определённая надежда, что в ближайшее время, возможно, состоится ещё освобождение других наших заложников", — рассказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Израиль получил новый список подлежащих освобождению заложников, пишут СМИ

Израиль получил новый список подлежащих освобождению заложников, пишут СМИ

Ранее стало известно об освобождении заложника с гражданством России. Его вывезли в рамках третьего этапа сделки о перемирии, которое было заключено 24 ноября. За четыре дня ХАМАС и ЦАХАЛ должны обменяться пленными, а также обеспечить жителей Газы гуманитарной помощью. Первую группу из 13 израильских заложников, а также граждан других стран передали Красному Кресту 24 ноября. В воскресенье, 26 ноября, вторая группа освобождённых из Газы заложников прибыла в Израиль. А сегодня стало известно, что ХАМАС освободило новую группу заложников, в том числе 4-летнюю американку.

Обложка ©

ТАСС / AP / Fatima Shbair

Ян Поланин
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