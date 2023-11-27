Оставшихся российских заложников могут освободить из Газы в ближайшее время
Посол РФ: Есть надежда на освобождение других российских заложников из Газы
Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду на скорое освобождение оставшихся российских заложников из Газы. Он напомнил, что сейчас там находится несколько граждан РФ.
"Есть определённая надежда, что в ближайшее время, возможно, состоится ещё освобождение других наших заложников", — рассказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее стало известно об освобождении заложника с гражданством России. Его вывезли в рамках третьего этапа сделки о перемирии, которое было заключено 24 ноября. За четыре дня ХАМАС и ЦАХАЛ должны обменяться пленными, а также обеспечить жителей Газы гуманитарной помощью. Первую группу из 13 израильских заложников, а также граждан других стран передали Красному Кресту 24 ноября. В воскресенье, 26 ноября, вторая группа освобождённых из Газы заложников прибыла в Израиль. А сегодня стало известно, что ХАМАС освободило новую группу заложников, в том числе 4-летнюю американку.
ТАСС / AP / Fatima Shbair