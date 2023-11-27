Названо число заложников, освобождённых ХАМАС с начала перемирия

С начала перемирия в секторе Газа палестинское радикальное движение ХАМАС освободило как минимум 58 заложников. Об этом сообщил генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

"В течение трёх дней была осуществлена передача 58 израильских и других заложников, находившихся в Газе. Некоторые из них были гражданами третьих стран", — сказал гендиректор МККК в эфире телеканала RTVI.

Он добавил, что 85 палестинских заключённых воссоединились со своими семьями на Западном берегу реки Иордан. По словам Мардини, текущая ситуация, а именно обмен заложников на заключённых, является проблеском надежды. Он заявил, что МККК выступает исключительно как нейтральный посредник и не вовлечена в переговоры никоим образом.