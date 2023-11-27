Названо число заложников, освобождённых ХАМАС с начала перемирия
Гендиректор МККК Мардини: С 24 ноября из Газы были освобождены 58 заложников
С начала перемирия в секторе Газа палестинское радикальное движение ХАМАС освободило как минимум 58 заложников. Об этом сообщил генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.
"В течение трёх дней была осуществлена передача 58 израильских и других заложников, находившихся в Газе. Некоторые из них были гражданами третьих стран", — сказал гендиректор МККК в эфире телеканала RTVI.
Он добавил, что 85 палестинских заключённых воссоединились со своими семьями на Западном берегу реки Иордан. По словам Мардини, текущая ситуация, а именно обмен заложников на заключённых, является проблеском надежды. Он заявил, что МККК выступает исключительно как нейтральный посредник и не вовлечена в переговоры никоим образом.
Напомним, 26 ноября стало известно об освобождении заложника с гражданством России. Мужчину по имени Рой Кривой освободили вне списка об обмене с Израилем. По словам волонтёров, он работал звукооператором на фестивале в Реиме, который атаковали радикалы. После заключённого 24 ноября гуманитарного перемирия конфликтующие стороны начали обмен заложников на заключённых. Первую группу из 13 израильтян, а также граждан других стран передали Красному Кресту 24 ноября. В воскресенье, 26 ноября, вторая группа освобождённых из Газы заложников прибыла в Израиль. А накануне стало известно, что ХАМАС освободило новую группу заложников, в том числе четырёхлетнюю американку.
ТАСС / AP / Fatima Shbair