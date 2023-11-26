Стало известно, чем занимался в Израиле освобождённый ХАМАС россиянин

Освобождённый палестинским движением ХАМАС россиянин Рон Кривой был звукооператором на фестивале, который проводился в кибуце Реим и 7 октября был атакован. Об этом рассказали представители волонтёрской организации "Форум семей заложников и пропавших без вести".

В заявлении указано, что освобождённому россиянину 25 лет. Он увлекается музыкой и мечтает о карьере в данной области. Судя по всему, именно любовь к музыке и привела его на роковой фестиваль в Израиль.

"Живёт в Кармиэле и был похищен с фестиваля в Реиме, когда работал там в звуковой команде", — уточняет организация.