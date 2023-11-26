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26 ноября, 20:42

Стало известно, чем занимался в Израиле освобождённый ХАМАС россиянин

Волонтёры: Освобождённый ХАМАС россиянин был звукооператором на фестивале в Реиме

<p>Автомобиль с освобождёнными заложниками на КПП Рафах. Обложка © ТАСС / AP / Fatima Shbair</p>

Автомобиль с освобождёнными заложниками на КПП Рафах. Обложка © ТАСС / AP / Fatima Shbair

Освобождённый палестинским движением ХАМАС россиянин Рон Кривой был звукооператором на фестивале, который проводился в кибуце Реим и 7 октября был атакован. Об этом рассказали представители волонтёрской организации "Форум семей заложников и пропавших без вести".

В заявлении указано, что освобождённому россиянину 25 лет. Он увлекается музыкой и мечтает о карьере в данной области. Судя по всему, именно любовь к музыке и привела его на роковой фестиваль в Израиль.

"Живёт в Кармиэле и был похищен с фестиваля в Реиме, когда работал там в звуковой команде", — уточняет организация.

ХАМАС освободило новую группу заложников, в том числе 4-летнюю американку

ХАМАС освободило новую группу заложников, в том числе 4-летнюю американку

Напомним, недавно ХАМАС освободило заложника с гражданством России вне списка об обмене с Израилем. Мужчину передали представителям Международного комитета Красного Креста.

Анатолий Симоненко
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